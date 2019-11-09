مستشارة سابقة لترامب: تلقيت تهديدات بالقتل بعد شهادتى فى «قضية أوكرانيا»

كشفت فيونا هيل المستشارة السابقة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن تعرضها لحملة ترهيب تضمنت تهديدات بالقتل عقب الإدلاء بشهادتها فى جلسة مغلقة أمام لجان مجلس النواب الأمريكى الثلاثة التي تقود التحقيق في عزل ترامب.

وأوضحت فيونا، التى كانت أحد كبار المحللين في مجلس الأمن القومي، في شهادتها التى نشرت، أمس الجمعة، أنها تعرضت لحملة من المضايقات والترهيب، بما في ذلك تهديدات بالقتل، وصلت إلى ذروتها بعد أن وافقت على الإدلاء بشهادتها، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ولفتت فيونا إلى أن التهديدات والمضايقات التى تعرضت لها اتخذت شكل مكالمات على هاتف منزلها، وأن جيرانها أفادوا برؤية شخص ما يطرق على باب (المنزل)".

وتابعت أن موظفين أخرين فى مجلس الأمن القومي "تعرضوا" أيضا للتهديدات، بزعم أنهم يعملون مع الملياردير اليهودي (الديمقراطي) جورج سوروس لتقويض (حكم) ترامب، وفقا لموقع "بيزنس انسايدر" الإخبارى الأمريكى.

كما ذكرت فيونا أن كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، أقر بأن عقد مقابلة بين ترامب ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلنيسكي كان مرهون بفتح السلطات الأوكرانية تحقيق مع كل من جو بايدن المرشح الأوفر حظا لنيل بطاقة ترشيح الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية المقبلة، ونجله هانتر.

وذكرت فيونا أن السفير الأمريكى لدى الاتحاد الأوروبي جوردن ساوندلاند، أقر بأن موافقة مولفاني على إجراء المقابلة بين الرئيسين (ترامب وزيلنسكي) كانت رهينة إلإعلان عن بدأ تحقيق في انشطة نجل هانتر بايدن أثناء عمله في شركة الغاز الأوكرانية بوريسما.

وكان مولفاني صرح في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، بأن ترامب رهن المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ببدء كييف التحقيق مع هانتر بايدن، ولكنه أنكر ذلك في وقت لاحق.

فى سياق متصل، صرح تشارلز كوبر، محامي مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بأن موكله لديه "معرفة بالاجتماعات والمحادثات ذات الصلة بحملة الضغط على الرئيس الأوكراني والتي لم تتم مناقشتها حتى الآن ضمن التحقيق في عزل ترامب".

وأضاف كوبر: "لكن بولتون لا يرغب في الإدلاء بشهادته إلى أن تتوصل المحكمة إلى قرار في النزاع القانوني بشأن الحصانة لموظفي البيت الأبيض"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وكتب كوبر رسالة إلى المشرعين في الكونجرس، قال فيها إن موكله يمكن أن يقدم تفاصيل جديدة تتعلق بالتحقيق فضلا عن معلومات إضافية حول الأحداث التي تم وردت في شهادة الشهود الآخرين.