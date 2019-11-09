وزير الداخلية الكمبودي: بإمكان زعيم المعارضة سام رينسي العودة إلى البلاد

أعلن وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الكمبودي سار خينج، اليوم /السبت/، أنه بإمكان زعيم المعارضة سام رينسي العودة إلى البلاد كمواطن عادي، إلا أنه يتعين عليه مواجهة العدالة.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية عن سار خينج قوله - عبر صفحته على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي - "إنه لا يوجد حتى الآن أي إعلان من جانب الحكومة الكمبودية لمنع سام رينسي وزملائه من دخول البلاد".

وكان رينسي قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور في محاولة منه للعودة إلى بلاده من أجل حشد المعارضين ضد حكم رئيس الوزراء هون سين.

يذكر أن رينسي كان قد فر إلى فرنسا منذ أربعة أعوام عقب إدانته بتهمة التشهير عقب إصداره أوامر بدفع مليون دولار كتعويض، فضلا عن أنه يواجه عقوبة السجن لمدة خمسة أعوام في قضية منفصلة.