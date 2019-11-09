الكاف يحتفل بمشاركة حكام سيدات للمرة الأولى في أمم إفريقيا

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احتفل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بمشاركة حكام سيدات للمرة الأولى في تاريخ كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وأدارت مباراة جنوب إفريقيا وزامبيا، ساليما موكانسانجا من رواندا وعاونتها المغربية فتيحة جيرمومي كأول سيدات تدرن مباراة في تاريخ أمم إفريقيا تحت 23 عاما بعد تجربة أولى للكاف في بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما في أبريل الماضي.

وحرص أحمد أحمد على النزول لغرفة الحكام عقب المباراة للاحتفال بأداء المحكمات في مباراة اليوم السبت وهنأهم على اللأداء المشرف الذي ظهروا به والتقط معهم الصور التذكارية.