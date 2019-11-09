راحة لأوناجم من تدريبات الزمالك الجماعية

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حصل المغربي محمد أونجم لاعب نادي الزمالك راحة من المران الجماعي اليوم.
وأدى اللاعب تدريبات خاصة في الجيمانزيوم وفقا لبرنامج خاص له من الجهاز الفني.