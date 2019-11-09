 راحة لأوناجم من تدريبات الزمالك الجماعية - بوابة الشروق
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راحة لأوناجم من تدريبات الزمالك الجماعية

أحمد عبد القادر
نشر فى : السبت 9 نوفمبر 2019 - 7:55 م | آخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 7:57 م

حصل المغربي محمد أونجم لاعب نادي الزمالك راحة من المران الجماعي اليوم.

وأدى اللاعب تدريبات خاصة في الجيمانزيوم وفقا لبرنامج خاص له من الجهاز الفني.

 


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