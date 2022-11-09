وزيرة التخطيط تلتقي وزير خارجية الإمارات خلال زيارته للجناح المصري بالمنطقة الزرقاء

استقبلت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال زيارته للجناح المصري بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة ووجود أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.



وخلال اللقاء، حرصت وزيرة التخطيط، على اصطحاب وزير خارجية الإمارات في جولة تفقدية للجناح المصري، واستعراض القطع الفنية المعروضة بالجناح وعلاقتها بقضايا المناخ وتعبيرها عن الثقافة المصرية.



وأكدت السعيد، على تقديرها لزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد للجناح المصري التي تأتي في إطار توطيد العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات التي ستستضيف مؤتمر cop28 العام القادم.



وأشارت إلى أن الزيارة تعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم استضافة مصر للدورة الحالية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.





