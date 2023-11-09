 نيويورك تايمز: تفاوض حول إطلاق سراح 15 محتجزا مقابل وقف العدوان الإسرائيلي 3 أيام - بوابة الشروق
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نيويورك تايمز: تفاوض حول إطلاق سراح 15 محتجزا مقابل وقف العدوان الإسرائيلي 3 أيام

د ب أ
د ب أ
وكالات
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 10:39 ص | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 10:39 ص

نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصدر مطلع قوله إن «التفاوض يجري على إطلاق حماس نحو 15 رهينة، ووقف إسرائيل هجماتها على غزة لـ3 أيام».

وأشارت الصحيفة نقلًا عن مسئولين أمريكيين، إلى أن «مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ساعد بتسهيل تفاوض الإفراج عن المحتجزين».

ولفتت إلى أن «قطر تلعب دورا في الوساطة كما فعلت في عمليتين سابقتين للإفراج عن المحتجزين»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وأمس الأربعاء، قالت مصادر مصرية، لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن اتصالات مصرية مكثفة يتم إجراؤها للتوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأضافت المصادر، في تصريحاتها، أن مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

من جانبه، أكد مصدر قريب من حركة حماس في قطاع غزة لـ«فرانس برس» وجود مفاوضات حول «وقف إنساني لثلاثة أيام، مقابل إطلاق سراح 12 رهينة، نصفهم أمريكيون».

وفي الدوحة، قال مصدر قريب من المفاوضات لوكالة فرانس برس، اشترط عدم كشف اسمه لحساسية المحادثات: «تجري مفاوضات بوساطة قطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لتأمين إطلاق سراح 10 إلى 15 رهينة مقابل وقف إطلاق نار لمدة يوم أو يومين في غزة».


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