قصف إسرائيلي يطال محيط مستشفيين في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستهداف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، محيط مستشفيين في قطاع غزة.



ووفق الوكالة فقد قصف الطيران الإسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعدة غارات.

وأطلقت طائرات إسرائيلية عدة صواريخ على فترات متواصلة صوب محيط مجمع الشفاء الطبي، ما أدى لسقوط شظايا الصواريخ في ساحة المستشفى، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء غزة وتحديدا مخيم الشاطئ.



كذلك قصفت طائرات إسرائيلية محيط مستشفى النصر غرب غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة العشرات.

وتواصل المدفعية الإسرائيلية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية قصفها بالقذائف والصواريخ شرق مدينة رفح، وتحديدا قرب السياج الشرقي الفاصل لقطاع غزة.

واستشهد 5 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على المنطقة الشرقية من خان يونس طال منزلا في بلدة بنى سهيلا.

وسقط 8 فلسطينيين وأصيب العشرات أيضا في قصف إسرائيلي على حي الصبرة شرق غزة.

وتعرض حي الشجاعية في غزة لقصف من الطائرات الإسرائيلية، كما تواصل قصف عدة مناطق شمال بيت لاهيا بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مخيم الشاطئ.

كما تواصل المدفعية الإسرائيلية قصفها بالقذائف شرق غزة، بالتزامن مع قصف من زوارق إسرائيلية