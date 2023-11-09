نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو مصور لطفل ضمن عداد المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة، وجه خلاله رسائل إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأعرب «جيل يعقوب» ويبلغ من العمر 13 عاما، عن اشتياقه لرؤية أهله وأصدقائه وأمله بالعودة إلى عائلته، متوجها في ذات الوقت بالشكر إلى كل المتضامين مع المحتجزين الذين يضغطون على الحكومة الإسرائيلية لعودتهم.

ووجه رسالة إلى نتنياهو قائلا: «ما يحدث من حجم القصف لا يصدق وبشكل فظيع ووحشي، أنت تقتل الأطفال وتقتل الأسرى الإسرائيليين أيضا»، متابعا: «أريد أن أقول لك شيء إذا حصل لي شيء فهذا في رقبتك وعلى مسئوليتك».

وأدان في ذات الوقت الحصار المفروض على القطاع، قائلا: «نتنياهو أنت قطعت الماء والكهرباء والدواء ونحن كأسرى نحتاج إلى كل ذلك، ليس الفلسطينيين فقط»، مردفا:«: «حياتي معرضة لخطر كبير».

وتوجه بالشكر إلى المقاومة على حسن المعاملة، قائلا: «شكرا لمقاتلي الجهاد الإسلامي الذين حافظوا على حياتنا في غزة، كي لا نموت، وقدموا لي الطعام والماء والدواء وكل شيء».

وتابع: «مقاتلو الجهاد يعاملوننا هنا بكل حرص؛ من أجل الحفاظ علينا وعلى جميع الأسرى الإسرائيليين»