محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات تخفيض الإنارة بالمحاور الرئيسية والشوارع والميادين

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، متابعة جهود الأحياء المكثفة في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع أحياء ومناطق القاهرة والتي يجري تنفيذها منذ عدة أشهر؛ حفاظًا على الطاقة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقاً للمصلحة العامة.

وأوضح عبدالعال، اليوم الخميس، أن الأجهزة التنفيذية بالقاهرة تكثف حملات تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين.

وشدد على متابعة غلق اللوحات الإعلانية على كل المحاور والطرق الرئيسية والفرعية، ولافتات المحال التجارية شديدة الإضاءة والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحال مع متابعة التزام المحال بمواعيد الغلق المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف عمليات الأزمات، مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمُنشآت العامة التابعة للمحافظة.