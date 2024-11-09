تشكيل هجومي للبنك الأهلي أمام فاركو

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أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود الجزار، هشام صلاح ، يعقوبو.

خط الوسط: أحمد ربيع، سعيدو سيمبوري، محمد إبراهيم، محمد هلال.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: "أحمد صبحي، محمد بسيوني، أحمد ياسر ريان، أيمن أشرف، محمد فتحي، أحمد النادري، سيد نيمار، أحمد مدبولي، محمد جريندو".