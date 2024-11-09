تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويحتضن ملعب المقاولون العرب المواجهة المرتقبة بين سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، في الثامنة من مساء اليوم السبت، في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عبد الكريم مصطفى – محمد عمار – محمد نصر – محمد بيومي

خط الوسط: نادر فرج – محمد عبد السميع – عماد حمدي – محمد حسن

الهجوم: خالد النبريص – مروان حمدي.