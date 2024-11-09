أحمد هيكل: حجم تبرعات الشركة المصرية للتكرير بلغ 85 مليون جنيه خلال 2024

قال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، إن حجم تبرعات الشركة المصرية للتكرير التابعة لمجموعة القلعة، إن حجم تبرعات المصرية للتكرير بلغ ٨٥ مليون جنيه خلال ٢٠٢٤.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها الشركة على هامش جولة تفقدية لمعمل الشـركة المصـرية للتكرير التابعة لمجموعة القلعة للتعرف على آخر المستجدات التشغيلية، والاقتصادية، والبيئية، والمجتمعية.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد سعد، رئيس الشركة المصرية للتكرير، وعلياء هيكل، المدير المالي للشركة المصرية للتكرير، وغادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة.

يشار إلى أن الشركة المصرية للتكرير تأسست عام ٢٠٠٧ وتم بدء التشغيل في عام ٢٠١٩. ويعد مشروع الشركة المصرية للتكرير أكبر مشروعات البنية الأساسية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر وأكبر مشروع تابع للقطاع الخاص في أفريقيا، حيث قامت القلعة بتطوير المشروع بمشاركة قاعدة متنوعة من المساهمين والجهات المقرضة بتكلفة استثمارية 4.3 مليار دولار.

يمثل مشروع الشركة المصرية للتكرير، وهو أكبر مشروعات البنية الأساسية المقامة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، ركيزة أساسية من ركائز منظومة أمن الطاقة في مصر، حيث يسعى إلى توفير البدائل العملية للاستيراد عبر توفير منتجات الوقود المكررة عالية الجودة والقيمة، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للبلاد.

ويهدف المشروع إلى تغطية الاستهلاك المتنامي بالسوق المحلي، عبر تكسير المازوت منخفض القيمة وتحويله إلى منتجات بترولية مكرره ذات قيمة مضافة، مما سيثمر عن تقليل استيراد المنتجات البترولية.