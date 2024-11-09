هيئة الاستشعار عن بعد تسحب 28 عينة من 14 محطة في مزرعة الرطمة السمكية بدمياط

أجرى فريق من خبراء هيئة الاستشعار عن بعد، وعلوم الفضاء، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتورة إلهام علي، زيارة ميدانية للمزرعة السمكية في قرية الرطمة، إذ تم سحب 28 عينة من 14 محطة تغطي الأحواض الأربعة للاستزراع السمكي، بهدف تحليلها ودراسة عدد من المحاور المتعلقة بالحالة العامة للمزرعة.

وأوضح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، في بيان له اليوم السبت، حرص المحافظة على التعاون مع الهيئة لدعم الخطط التنموية، وتعزيز الاستفادة المثلى من موارد المحافظة، مشيرًا إلى أن الهيئة كونها من المؤسسات الرائدة في الخبرات العلمية، تسهم في وضع خطة تنمية شاملة للمزرعة السمكية بالرطمة، بما يدعم قطاع الاستزراع السمكي ويسهم في تقديم نموذج ناجح يعود بالفائدة على أصحاب المزارع السمكية، مما ينعكس على خفض أسعار بيع الأسماك.

وأكد «الشهابي»، أن ذلك يأتي ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، لتعزيز التعاون بين الجانبين لتطوير المزرعة السمكية بالرطمة، وتقديم الدعم اللازم لتحويل مدينة رأس البر إلى مدينة ذكية، ويأتي ذلك ضمن خطوات وضع مخطط عام للتطوير، وتحسين الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي للمزرعة.