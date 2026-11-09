تدعيم وتقوية أعمال الحماية من أخطار السيول بمدينة رأس سدر استعدادا للتقلبات الجوية

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، حملة لتدعيم وتقوية أعمال الحماية من أخطار السيول، تنفيذا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، باتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا لمواجهة تقلبات حالة الطقس.

وقال اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس المدينة، إنه جرى إطلاق حملة لتدعيم وتقوية الساتر الترابي بممر السيل بمنطقة وادي وردان بقرية أبو صويرة، وتتضمن رفع كفاءة الساتر الترابي وتعزيز قدرته على مواجهة أخطار السيول، بما يسهم في حماية المنطقة والأهالي والممتلكات من أي مخاطر محتملة.

وأوضح أنه يجري متابعة مواقع مشروعات للحماية من أخطار السيول بشكل دوري، للتأكد من جاهزية الممرات والمناطق المعرضة لتجمعات المياه، وخاصة إحداثيات السيول، لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من قوتها، بما يقلل آثارها السلبية.

وأكد أنه جرت الاستجابة لمطالب أهالي تجمع الرينة، الخاصة بتعديل مسار أسلاك الكهرباء الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية، حيث جرى إطلاق حملة تضمنت فريقا من الفنيين للبدء في تعديل المسار، وذلك بحضور رئيس القرية وعدد من الأهالي.

وأشار إلى أنه جارٍ استكمال مشروعات البنية الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالتجمعات البدوية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.