إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بـ«موتوسيكل» بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور واشتباه في ارتجاج بالمخ إثر تصادم سيارة نصف نقل بموتوسيكل بمحيط مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد بتصادم سيارة نصف نقل بموتوسيكل أمام قرية النجاح - مركز بدر، حيث أسفر الحادث عن إصابة كل من «خالد زايد محروس 20 سنة بنزيف أسفل آلام العنكبوتية وارتشاح بالمخ، وعبد العزيز نعيم صقر 45 سنة جرح قطعى بفروة الرأس واشتباه في كسر بالساق اليمنى وارتجاج بالمخ، ومحمود عادل الحبل 18 سنة

تم نقلهم لمستشفى المدينة المركزى لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.