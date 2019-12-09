نتنياهو:الإرهابيون في قطاع غزة في انتظار ضربات أشد

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "الإرهابيين" في قطاع غزة سيتعرضون لضربات أشد مما كان الوضع عليه قبل ثلاثة أسابيع عند تصفية القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وعشرات النشطاء.

وأضاف أن ما جرى ما هو إلا النذر اليسير مما سينتظرهم. وأكد رئيس الوزراء "أننا سنواصل حماية أمن إسرائيل"، حسبما ذكرت إذاعة البث الإسرائيلي (مكان).

يشار إلى أن طائرات من سلاح الجو أغارت الليلة الماضية على أهداف حمساوية في قطاع غزة، ردا على إطلاق رشقة صاروخية باتجاه سديروت وقرى إسرائيلية أخرى، والتي اعترضت منظومة القبة الحديدية اثنتين منها بينما سقطت الثالثة في منطقة غير مأهولة. وذكرت مصادر فلسطينية أن الغارات أوقعت عددا من الجرحى.