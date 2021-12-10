وزير التموين : كورونا وارتفاع سعر البترول وراء زيادة أسعار السكر

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أسباب زيادة أسعار السكر، وهي موجة تأثرت بها السلع في كل دول العالم.



وقال خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج "كلمة السر" عبر قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن أوروبا والبرازيل تأثرتا إنتاجيا بسبب الإغلاق الناجم عن جائحة كورونا.



وأضاف أنه مع العودة من الغلق كانت الرغبة في تعويض فترة الغلق ولذلك زاد الاستهلاك وارتفع سعر البترول عالميًّا بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن السكر تم استخدامه لتوليد الطاقة.



وأكد مصيلحي أنّ ارتفاع أسعار الشحن أثّر أيضًا على الأسعار وارتفعت التكلفة عشرة أضعاف مع عودة الإنتاج مرة أخرى بعد فترة من الغلق بسبب كورونا.



وأشار الوزير، إلى أنّ ارتفاع الأسعار ليس في مصر فقط بل العالم أجمع.



وتابع: "هناك تنسيق كامل مع وزارتي الزراعة والري ويوجد لجنة عليا للسياسات الزراعية وتم عرض مفهوم الاكتفاء الذاتي النسبي ووصلنا العام الماضي إلى 87% اكتفاء ذاتي من السكر بعد زيادة مساحة البنجر المنزرعة فضلًا عن رفع إنتاجية فدان القصب".



وأوضح أن هناك تسعة ملايين فدان تتم زراعتها مع وجود كمية مياه محددة للاستخدام في الزراعة.





