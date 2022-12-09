إلغاء درجة شرفية لكاني ويست بسبب تصريحات معادية للسامية

ألغى معهد "سكول أوف آرت" بشيكاغو، أمس الخميس، درجة شرفية كان تم منحها لكاني ويست.



وجاء القرار وسط ضغط متزايد على ويست، المعروف الآن باسم "يي"، بعدما أدلى مرارا بتصريحات معادية للسامية علنا.



وأشاد "يي" مؤخرا بالزعيم النازي أدولف هتلر في برنامج حواري لليمين المتطرف، وتم حجب حسابه عبر موقع تويتر بسبب نشر صورة للصليب المعقوف، حسبما أفادت صحيفة "شيكاجو تريبيون".



وأكد البيان الذي شاركته بري ويت المتحدثة باسم المعهد إلغاء الدرجة الشرفية، وجاء فيه: "إن معهد (سكول أوف آرت) في شيكاغو يدين، ويستنكر تصريحات كاني ويست المناهضة للسود والمعادية للسامية والعنصرية، والخطيرة، خاصة تلك الموجهة لمجتمعات السود واليهود. إن افعال يي لا تتماشى مع مهمة المعهد وقيمه".



وثار جدل في عام 2015 عندما منح المعهد مغني الراب وقطب الموضة، الذي نشأ في شيكاغو، درجة دكتوراه، حسبما ذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون" آنذاك.



وقال "يي" خلال المقابلة: "كل إنسان لديه قيمة قدمها، وخصوصا هتلر".