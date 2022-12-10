مقتل جنديين وإصابة آخرين في هجوم على قافلة لبعثة دولية بشرق اليمن

قال مسؤول أمني ووكالة الأنباء الرسمية، اليوم الجمعة، إن جنديين على الأقل قتلا وأصيب أربعة في هجوم لمسلحين يعتقد أنهم على صلة بتنظيم القاعدة على قافلة لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في شرق اليمن.

وذكر المسؤول، لـ"رويترز"، أن قافلة البعثة الدولية التي كانت تحمل أجانب تعرضت مساء يوم‭ ‬الجمعة، لهجوم من مسلحين على متن أربع سيارات في منطقة الرويك النائية بين محافظتي حضرموت ومأرب.

وقال المسؤول إن المعلومات الأولية أفادت بمقتل جنديين على الأقل وإصابة أربعة آخرين من القوة الأمنية المرافقة للبعثة الدولية التي كانت في طريقها إلى محافظة مأرب من سيئون بحضرموت.

وأوضح أن مجموعة مسلحة يرجح أنها تنتمي لتنظيم القاعدة نصبت كمينا للبعثة واعترضت طريقها محاولة على ما يبدو اختطاف الموظفين، لكن المحاولة فشلت. وكانت البعثة تضم ستة أشخاص، منهم يمنيون وإثيوبيون.

وأكد المسؤول عدم تعرض فريق المنظمة الدولية لأي أذى. وذكر أن عناصر تنظيم القاعدة تنشط من حين لآخر في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، قوله إنه تم ضبط إحدى سيارات المهاجمين.

وتنشط جماعات متشددة بين فصائل مسلحة عديدة في اليمن الذي يعاني من أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، وفقا للأمم المتحدة. ويعمل التنظيم في المناطق الجنوبية والشرقية من اليمن الذي قسمته الحرب بين شطر جنوبي تعمل الحكومة المدعومة من السعودية انطلاقا منه وشطر شمالي تسيطر عليه جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.