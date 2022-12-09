بوتين يصل إلى قرغيزستان للمشاركة في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قرغيزستان، للمشاركة في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في وقت لاحق اليوم /الجمعة/.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه من المتوقع أن يناقش القادة إنشاء سوق غاز مشترك وإنشاء مجلس حكومي دولي في مجال الطاقة، كما سيناقشون المزيد من التكامل داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتطوير سوق مشترك للخدمات.

ومن المنتظر التوقيع على حزمة من الوثائق خلال القمة، وسيتبنى القادة أيضا الأولويات الدولية للاتحاد لعام 2023.

وبصرف النظر عن الجلسة الرئيسية، من المتوقع أن يجري بوتين سلسلة من المحادثات الثنائية على هامش القمة، بما في ذلك مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وستكون هذه الدورة الثانية للمجلس الاقتصادي الأوراسي هذا العام، حيث تم عقد الحدث السابق عبر الفيديو في 27 مايو الماضي.

وكان قد أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أمس /الخميس/، أنه من المقرر أن تستضيف العاصمة الروسية (موسكو) قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي القادمة في عام 2023.

وأضاف المسئول الروسي أن الكرملين يتفاوض بشأن مواعيد القمة المقبلة لقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والمقرر عقدها في شهر مايو العام القادم.