 تركيا: توقيف 4 عراقيين مشتبه بانتمائهم لداعش - بوابة الشروق
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تركيا: توقيف 4 عراقيين مشتبه بانتمائهم لداعش

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 10:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 10:09 ص
أوقفت السلطات التركية، اليوم الجمعة، 4 أشخاص يحملون الجنسية العراقية في عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بشمال البلاد.

وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، "أطلقت فرق مكافحة الإرهاب مداهمات لأربعة منازل في ولاية صامصون شمالي البلاد، أوقفت خلالها 4 من حملة الجنسية العراقية".

كما صادرت السلطات "كافة الأجهزة والمعدات التكنولوجية الموجودة في تلك المنازل".

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة في عام 2017 واستهدف ملهى ليليا بمدينة إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.

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