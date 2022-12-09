محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير منطقة عين بشارة بالخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أعمال تطوير منطقة عين بشارة بمدينة الخارجة ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي، سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة.

ووجه المحافظ، بسرعة استكمال أعمال دهان واجهات المنازل وتركيب الإنترلوك، وإزالة مباني الخطورة الداهمة حمايةً لأرواح المواطنين، بحانب انتهاء أعمال إحلال خطوط الصرف الصحي ومياه الشرب ورصف الطرق الداخلية ضمن خطة تطوير المنطقة وتوفير خدمات لائقة للمواطنين