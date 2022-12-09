رئيس الفلبين يشارك في قمة الاتحاد الأوروبي - أسيان في بروكسل الشهر الجاري

يتوجه الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، الابن، في زيارة للعاصمة البلجيكية بروكسل، في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق أسيا (أسيان) والاتحاد الأوروبي، كما سيلتقي مسؤولي شركات أوروبية لها وجود قوي في بلاده، أو لديها خطط إطلاق أعمال تجارية في الفلبين.



وقال مساعد وزير الشؤون الخارجية في الفلبين دانيل إسبيريتو: "هذا أمر مهم للغاية بالنسبة للفلبين، وللرئيس، حيث إن الفلبين حاليا هي الدولة المنسقة لأسيان في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي".



وأضاف إسبيريتو أن من المتوقع أن يناقش الرئيس ماركوس التعافي من تداعيات الجائحة، "ليس ما يتعلق بتعافي الصحة العامة فحسب، ولكن أيضا التعافي الاقتصادي".



وأضاف أن الرئيس سوف يتناول مسألة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه والذي تطالب الفلبين بأحقيتها في جزء منه، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، والحرب الروسية على أوكرانيا.