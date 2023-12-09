أقيم مساء اليوم الجمعة، حفل ختام حملة مانحي الأمل والذي يرأسه لاعب التنس العالمي الكابتن أنور الكموني، وذلك داخل جامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبر؛ وبحضور عدد من الشخصيات العالمية والفنية المصرية.

شارك في تقديم الحفل الفنانة سماء إبراهيم، بكلمة موجهة منها لكل صناع الأمل من الحاضرين؛ وعن دور الفن في دعم كل من يمر بالمحن والصعاب في حياته.

شارك في الحفل كل من الملحن والمغني العالمي الإيطالي فيديريكو مارتيلو؛ وكيرا شابلن حفيدة شارلي شابلن، وعارضة الأزياء والمصممة ورائدة الأعمال والممثلة والمنتجة والمغنية؛ ومانويل كولاس دي لاروش، رئيس صندوق عالم أفضل، منذ عام 2016 بمهرجان فينيسيا.

وأخرج الحفل المخرج أمير شوقي، في حفل كبير بمواصفات عالمية؛ بينما تم تكريم كل المدعوين العالميين؛ في حفل حملة مانحي الأمل.

والحملة هي مبادرة عالميه تهتم بزرع الأمل لمرضى السرطان - كبار السن - ذوي الهمم - مرض القلب؛ كما حضر عدد آخر من الفنانين من بينهم الفنان حمزة العيلي والفنان كريم سرور.

وشارك في فقرات الحفل الفنانة صفاء أبو السعود التي ارتدت فستان ظهرت به كالسيندريلا؛ وقدمت فقرات غنائية مع الأطفال من خلال أغنيات كانت من ألحان شريف الوسيمي.