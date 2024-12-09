المستشار الثقافي لسفارة فلسطين: دعم مصر لنا بلغ ذروته في ظل حرب الإبادة

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى مصر، اليوم الاثنين، عقد اتفاقية تعاون مع مؤسسة "مشكاة للثقافة والفنون"، من أجل إتاحة فضاء حر لتنفيذ أعمال الفنانين التشكيليين الفلسطينيين الوافدين خلال حرب الإبادة وعرضها، بهدف تعزيز حضور الثقافة الفلسطينية ودعمه، وترسيخ الهوية الوطنية عبر المجالات الفكرية والثقافية والفنية كافة.

وقال المستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي، إن هذا الدعم المصري اللامحدود من الهيئات الرسمية والشعبية ومكونات الشعب المصري كافة، لمسه الشعب الفلسطيني منذ القدم وبلغ أوجه في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف أن الحرب على مكونات الشعب الفلسطيني تستهدف وجوده ودفاعه عن أرضه ووطنه، وتدمير مكونات الثقافة عبر تعمد استهداف أصحاب الرأي والنخب والمثقفين والفنانين، وكذلك المراكز الثقافية ودور العبادة والمدارس والجامعات، في محاولة لطمس الوجود والهوية الفلسطينيَين.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستدفع قدما تجاه تعزيز التعاون في المجالات الثقافية المتنوعة، وتعزيز إقامة الفعاليات الثقافية المشتركة، من أجل إعلاء صوت المثقفين والفنانين الفلسطينيين، والحفاظ على الرواية الفلسطينية من الاندثار.

ولفت إلى أهميتها في توفير مساحات ومنصات إبداعية تمنح الفنانين والمثقفين فرصة للتعرف إلى مكونات الفن والثقافة الفلسطينيَين.