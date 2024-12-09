الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 4 من جنوده جنوب لبنان، وذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس».

وقال إن الجنود التابعين للواء 226 سقطوا في جنوب لبنان، أمس الأحد.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن 3 جنود إسرائيليين قتلوا وأصيب 7 بجروح خطيرة إثر حادثة انفجار في حقل ألغام بمنطقة رأس الناقورة.

وقالت وسائل الإعلام إنه «عند دخول الجنود إلى حقل للألغام قرب رأس الناقورة عند الحدود مع لبنان، انفجر لغم بالجنود، ما أدى إلى انفجار كبير وسقوط عدد من الإصابات».

وأشارت إلى أن الانفجار في رأس الناقورة استهدف عناصر من الفرقة 146 ما أدى لمقتل الجنود الثلاثة وإصابة آخرين بحالات متفاوتة.

جاء ذلك في وقت تتوالى فيه الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار مع لبنان، واعتداءاته على السيادة اللبنانية.

وقد أطلق الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، رشقات من أسلحة رشاشة باتجاه أطراف بلدة الناقورة جنوب لبنان.