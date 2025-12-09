أحمد موسى عن خسارة المنتخب أمام الأردن: لو لعبوا بالأساسيين كنا خسرنا 7

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق الإعلامي أحمد موسى، على خسارة مصر من الأردن بثلاثية نظيفة والخروج من كأس العرب دور المجموعات.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن الأردن خاض المباراة أمام مصر بالبدلاء في حين أنه لو كان شارك بالأساسيين لفاز بالمباراة بستة أو سبعة أهداف.

وأضاف: «من كرم ربنا أن منتخب الأردن ملعش بالأساسيين.. الأردن فريق قوي جدا وهيعمل حاجة في كأس العالم مش بس كأس العرب».

وأوضح أن هذا النجاح يتحقق من خلال منظومة عمل خالية من المجاملات، بعكس الحالة المصرية، وقال: «عندنا منتخب متعرفش مين بيختار مين».

وتساءل عن عدد من اللاعبين من الانضمام للمنتخب وبينهم حسين الشحات وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر، وقال: «مين اللي مع المنتخب دول.. بيعملوا ايه.. مين بيختار».

ولفت إلى أن ما حدث في البطولة يتعلق بسمعة مصر، وقال: «هل تعرفوا يعني إيه مصر ولا مش عارفين».

وغادر منتخب مصر بطولة كأس العرب، من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين، واختتم المشاركة بالخسارة أمام الأردن بثلاثية نظيفة.