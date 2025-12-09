خالد أبو بكر يدافع عن نجيب ساويرس: مش هصدق تقارير صحفية إسرائيلية وأكذب ابن بلدي

دافع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، عن رجل الأعمال نجيب ساويرس، وذلك بعد المزاعم التي نشرتها صحيفة «هآرتس» العبرية، بشأن إجرائه زيارة سرًا لإسرائيل، الأسبوع الماضي.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «أصدق نجيب ساويرس تمامًا أنه لم يذهب أبدًا إلى إسرائيل، أعرف شخصيته جيدًا، لو راح كان هايقول ولا هيخاف ولا هايهمه، وبعدين أنا مش هصدق تقارير صحفية إسرائيلية وأكذب ابن بلدي».

وفي وقت سابق، نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس، ما تداولته وسائل إعلام عبرية، بشأن إجرائه زيارة سرية إلى إسرائيل الأسبوع الماضي.

وعلق ساويرس، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، بشكل مقتضب على تلك المزاعم، قائلًا: «أخبار زائفة».

وقال في تدوينة أخرى: «بخصوص الخبر الخاص بزيارتي لتل أبيب، الخبر عارٍ من الصحة ولم يسبق لي في حياتي أن زرت تل أبيب، ولا أعلم الجهة التي أعلنت هذا الخبر الكاذب!».

وفي وقت سابق، زعمت صحيفة «هآرتس» أن رجل الأعمال زار إسرائيل سرًا، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع ورود اسمه ضمن المقترحات المطروحة لعضوية مجلس دولي معني بإدارة ملف غزة خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب الصحيفة العبرية، برز اسم ساويرس، كأحد المرشحين المحتملين للانضمام إلى المجلس الدولي المقترح، وهو المجلس الذي تضمنته خطة طرحها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير صحفية باستبعاد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، من قائمة المرشحين لعضوية مجلس السلام في قطاع غزة.

وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن استبعاد بلير يعود إلى اعتراض دول عربية وإسلامية على وجوده في قائمة المرشحين لعضوية مجلس السلام.



