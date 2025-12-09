دعوة سعودية إيرانية صينية لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وسوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- خلال اجتماع ثلاثي في طهران لمتابعة "اتفاق بكين"



دعت السعودية وإيران والصين، الثلاثاء، إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وسوريا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية في طهران لمتابعة "اتفاق بكين"، وفق بيان لوكالة الأنباء السعودية.

ويُعد "اتفاق بكين"، الموقع في 10 مارس 2023، محطة أنهت قطيعة بين السعودية وإيران استمرت منذ عام 2016، بعد مباحثات برعاية صينية أعادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وخلال الاجتماع، أكد الجانبان السعودي والإيراني التزامهما بتنفيذ اتفاق بكين بكامل بنوده، واستمرار سعيهما إلى تعزيز علاقات حسن الجوار من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدولتين ووحدة أراضيهما واستقلالهما وأمنهما.

كما دعت الدول الثلاث إلى "وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كل من فلسطين ولبنان وسوريا"، مدينةً أعمال العدوان وانتهاك سلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضحت الوكالة، أن الدول الثلاث جددت دعمها للحل السياسي الشامل في اليمن، بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دوليا وتحت رعاية الأمم المتحدة.