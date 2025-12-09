وزير الخارجية الألماني يختتم زيارته للصين بلقاءات في قوانجو

يتوجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الثلاثاء، إلى مركز التكنولوجيا الفائقة في مدينة قوانجو الصينية للقاء قادة شركات في ختام زيارته للصين.

ويعتزم فاديفول إجراء محادثات مع مسؤولي شركة الأنفاق الألمانية "هيرينكنيشت" حول ظروف ممارسة الأعمال في الصين، كما يعتزم زيارة شركة "وي رايد" المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية للاطلاع على أحدث التطورات في هذا المجال.

وتدير "هيرينكنيشت" أكبر مصنع لها في الصين بمدينة قوانجو، حيث تساهم في بناء شبكة مترو المدينة، ويعمل لديها 900 موظف في تسعة مواقع داخل البلاد. وتشارك الشركة في مشروعات أوروبية كبرى مثل نفق "برينر" تحت جبال الألب ومشروع السكك الحديدية "شتوتجارت 21".

أما "وي رايد" فهي رائدة في مجال سيارات الأجرة الآلية، وتطور برامج تشغيل لمركبات متنوعة تشمل الحافلات ومركبات التوصيل ومركبات تنظيف الطرق. وتحمل الشركة تراخيص تشغيل في الصين والولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا والإمارات.