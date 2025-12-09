كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المدارس المتصلة بالإنترنت بلغ 39.9 ألف مدرسة بنسبة 92.9% بالمراحل (ابتدائي – إعدادي – ثانوي عام وفني) بالتعليم العام للعام الدراسي 2024 - 2025، وفقا للنشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي.

وبحسب النشرة، ارتفع إجمالي عدد التلاميذ بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي ليبلغ 28.9 مليون تلميذ عام 2024 - 2025، مقابل 28.5 مليون تلميذ عام 2023 - 2024 بزيادة نسبتها 1% من إجمالي التلاميذ.

وزاد عدد المدرسين ليبلغ 1.39 مليون مدرس عام 2024 - 2025، مقابل 1.05 مليون مدرس عام 2023 - 2024 بزيادة نسبتها 31.3% من إجمالي المدرسين.

كما ارتفع عدد المدارس إلى 74 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2024 - 2025، مقابل 73.2 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2023 - 2024 بزيادة نسبتها 1%.

التعلم ما قبل الابتدائي

ارتفع عدد التلاميذ في مرحلة التعلم ما قبل الابتدائي إلى 1.5 مليون تلميذ بنسبة 5.1% من إجمالي المراحل التعليمية، منهم 1.3 مليون تلميذ بنسبة 4.9% من إجمالي مراحل التعليم العام، و216.8 ألف تلميذ بنسبة 7% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري عام 2024 - 2025.

كما ارتفع عدد المدرسين إلى 93.1 ألف مدرس، منهم 89.3 ألف مدرس بنسبة 7.1% من إجمالي مراحل التعليم العام، و3.8 ألف مدرس بنسبة 3% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري عام 2024 - 2025.

وسجل عدد المدارس بالتربية والتعليم 13.6 ألف مدرسة، فيما بلغ عدد مدارس التعليم الأزهري ألفين معهد للعام الدراسي 2024 - 2025.

المرحلة الابتدائية

ارتفع عدد التلاميذ إلى 15.1 مليون تلميذ بنسبة 52.2% من إجمالي المراحل التعليمية، منهم 13.4 مليون تلميذ بنسبة 51.8% من إجمالي مراحل التعليم العام، و1.7 مليون تلميذ بنسبة 56.2% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري عام 2024 - 2025.

وسجل عدد المدرسين نحو 681 ألف مدرس، منهم 621 ألف مدرس بنسبة 49.2% من إجمالي مراحل التعليم العام، و60.1 ألف مدرس بنسبة 48.3% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري عام 2024 - 2025.

وبلغ عدد المدارس 20.2 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، و3.8 ألف معهد بالتعليم الأزهري عام 2024 - 2025.

وأشارت النشرة، إلى أن نسبة التسرب في المرحلة الابتدائية بلغت 0.2% عام 2024 - 2025 مقابل 0.3% عام 2023 - 2024، فيما بلغ معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية 98.6% عام 2024 - 2025.

التعليم المجتمعي

بلغ إجمالي عدد تلاميذ الفصل الواحد نحو 125.2 ألف تلميذ بنسبة 0.5% من إجمالي المراحل التعليمية عام 2024 - 2025.

وبلغ عدد المدرسين 6.6 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0.5% من إجمالي المراحل التعليمية عام 2024 - 2025.

وبلغ عدد المدارس 4.3 ألف مدرسة (الفصل الواحد) بقطاع التربية والتعليم عام 2024 - 2025، ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.

المرحلة الإعدادية

سجل عدد تلاميذ المرحلة الإعدادية 7.1 مليون تلميذ بنسبة 24.6% من إجمالي المراحل التعليمية، منهم 6.5 مليون تلميذ بنسبة 25.1% من إجمالي مراحل التعليم العام، و623.1 ألف تلميذ بنسبة 20.1% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري عام 2024 - 2025.

وبلغ عدد المدرسين 343.4 ألف مدرس، منهم 310 آلاف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24.6% من إجمالي مراحل التعليم العام، و33.4 ألف مدرس بنسبة 26.8% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري عام 2024 - 2025.

وبلغ عدد المدارس 14.3 ألف مدرسة بالتعليم الإعدادي العام بالتربية والتعليم، و3.7 ألف معهد بالتعليم الأزهري عام 2024 - 2025.

وبلغت نسبة التسرب بالمرحلة الإعدادية 0.5% عام 2024 - 2025 مقابل 0.7% عام 2023 - 2024، فيما بلغ معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية 46.5% عام 2024 - 2025.

المرحلة الثانوية

سجل عدد الطلاب في المرحلة الثانوية 2.9 مليون طالب بنسبة 10.1% من إجمالي المراحل التعليمية، منهم 2.4 مليون طالب بنسبة 9.4% بالتربية والتعليم، و489 ألف طالب بنسبة 15.8% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري عام 2024 - 2025.

وبلغ عدد المدرسين 144.9 ألف مدرس، منهم 118.3 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 9.4% من إجمالي مراحل التعليم العام، و26.6 ألف مدرس أزهري بنسبة 21.4% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري.

وبلغ عدد المدارس 5 آلاف مدرسة بالتربية والتعليم، و2.4 ألف معهد بالتعليم الأزهري عام 2024 - 2025.

التعليم الفني

بلغ عدد طلاب مرحلة التعليم الفني 2.1 مليون طالب بنسبة 7.2% من إجمالي المراحل التعليمية، منهم: مليون طالب بالتعليم الصناعي (48%)، و869.2 ألف طالب بالتعليم التجاري والفندقي (41.5%)، و220 ألف طالب بالتعليم الزراعي (10.5%).

وبلغ عدد المدرسين 107.1 ألف مدرس، منهم 70 ألف مدرس بالتعليم الصناعي (65.3%)، و29.4 ألف مدرس بالتعليم التجاري (27.4%)، و7.8 ألف مدرس بالتعليم الزراعي (7.3%).

وبلغ عدد مدارس التعليم الثانوي الفني 3.4 ألف مدرسة، منها 1811 مدرسة تعليم صناعي، و1282 مدرسة تعليم تجاري، و351 مدرسة تعليم زراعي عام 2024 - 2025.

التربية الخاصة

بلغ عدد التلاميذ 49.1 ألف تلميذ (0.2% من إجمالي المراحل التعليمية)، فيما بلغ عدد المدرسين 8.7 ألف مدرس بالتربية والتعليم (0.6%)، وبلغ عدد المدارس 1.2 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، ولا يوجد تربية خاصة بالأزهر عام 2024 - 2025.

القراءات (الأزهر)

بلغ عدد التلاميذ 30 ألف تلميذ (0.1% من إجمالي المراحل التعليمية)، وبلغ عدد المدرسين 638 مدرسا (0.05% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري)، وعدد المعاهد 126 معهد بالأزهر، ولا يوجد قراءات بالتربية والتعليم عام 2024 - 2025.