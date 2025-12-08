تعليم الفيوم تنظم تدريبا عمليا على الإسعافات الأولية في سنورس استعدادا لمناورة «صقر»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم تدريبا عمليا على الإسعافات الأولية بمدرسة ناصر الفنية الصناعية بسنورس؛ في إطار الاستعدادات لمناورة “صقر” لقوات الدفاع الشعبي والعسكري لعام 2025.

جاء التدريب تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبتوجيهات الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، والوكيلة رشا يوسف، وذلك ضمن جهود المديرية لرفع الوعي الصحي وتعزيز جاهزية المدارس للتعامل مع المواقف الطارئة.

نُفذت الفعاليات بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية وإدارة سنورس التعليمية، وبالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية، بحضور عدد من قيادات تعليم الفيوم، وعلاء قنديل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، بمشاركة المدرب علي عبدالسلام ربيع.

استهدف التدريب رفع وعي الطلاب والمعلمين بطرق التعامل مع الحالات الطارئة، وأساليب إنقاذ المصابين ونقلهم بشكل آمن، إضافة إلى التدريب على الاستخدام الصحيح لأدوات الإسعافات الأولية، وسط تفاعل كبير من الطلاب مع تطبيق سيناريوهات حية وتدريبات ميدانية تحاكي الواقع.

وفي ختام التدريب، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لهيئة الإسعاف المصرية وإدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة سنورس التعليمية وإدارة المدرسة، مثمنا الجهود المبذولة والتنسيق الذي أسهم في نجاح الفعاليات وخروجها بصورة مشرفة.