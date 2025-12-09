الدفاع الكمبودية: نستخدم حقنا في الدفاع لحماية الوطن من العدوان غير القانوني الذي تقوم بها تايلاند

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الوطني الكمبودية مالي سوتشيتا، اليوم الثلاثاء، في بيان لها إن كمبوديا "تستخدم حقها في الدفاع عن النفس لحماية الوطن الأم من الأعمال العدوانية غير القانونية التي تقوم بها القوات العسكرية التايلاندية".

وجاء في البيان الذي نقلته صحيفة "خمير تايمز" بشأن الوضع على طول الحدود الكمبودية التايلاندية، في المنطقتين العسكريتين الخامسة والرابعة: "انتهك الجانب التايلاندي اتفاق وقف إطلاق النار والإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلاند، الذي وقّع عليه الطرفان في 26 أكتوبر 2025، من خلال القيام بأعمال عدوانية متجددة ضد السيادة الإقليمية الكمبودية باستخدام القوة العسكرية".

وأضاف البيان: "نظرا للأعمال العدوانية للقوات العسكرية التايلاندية، التي بدأت بإطلاق النار وانتهاك السيادة المشروعة لكمبوديا، لم يكن أمام القوات المسلحة الكمبودية أي خيار سوى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس على أراضيها السيادية، وحماية وطننا الأم من الأعمال العدوانية غير القانونية التي تقوم بها القوات العسكرية التايلاندية، وفقا لما تنص عليه المادة رقم 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وكانت تايلاند قد شنت أمس الاثنين، غارات جوية على طول الحدود المتنازع عليها مع كمبوديا حيث تبادل الجانبان الاتهامات بالبدء بالهجوم.

وتتصاعد التوترات منذ أن وقعت الجارتان في جنوب شرق آسيا، اتفاق هدنة في أكتوبر الماضي، بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن أدت النزاعات الإقليمية بينهما إلى أعمال قتال استمرت خمسة أيام في يوليو الماضي، أودت بحياة العشرات من الجنود والمدنيين.