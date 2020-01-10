مقتل 25 جنديا على أيدي مسلحين إسلاميين في النيجر

(د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر أن مسلحين إسلاميين مشتبه بهم هاجموا معسكرا للجيش في غرب البلاد ليل الخميس وقتلوا 25 جنديًا على الأقل.

واستهدف الهجوم موقعًا عسكريًا في بلدة شيناجودرار، على حدود النيجر مع مالي.

وقُتل خلال الهجوم حوالي 60 من المهاجمين كما تم تدمير العديد من دراجاتهم النارية. ولم يتسن على الفور الحصول على المزيد من المعلومات.

يشار إلى أن الجماعات الإرهابية الإسلامية تنشط بشكل خاص في غربي النيجر، وهي ليست بعيدة عن الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. وبعضهم موال لتنظيم القاعدة بينما يرتبط آخرون بتنظيم الدولة الإسلامية"داعش".

وأعلن مقاتلو داعش الشهر الماضي مسؤوليتهم عن الهجوم على معسكر للجيش في إيناتيس، وهي قرية في غربي النيجر، ما أسفر عن مقتل 71 من أفراد الجيش.