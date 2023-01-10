وصل وفد عماني، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اليمنية صنعاء لاستكمال عقد مباحثات مع قيادة جماعة أنصار الله الحوثية، بخصوص تطورات النزاع في اليمن.

وأفاد مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن وفدا عمانيا وصل المطار قادما من عاصمة السلطنة مسقط، مضيفا أن الوفد وصل إلى فريق أنصار الله في المفاوضات، من دون تفاصيل أخرى.

بدورها، ذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين أن الوفد وصل برفقة رئيس فريق المفاوضات بالجماعة محمد عبد السلام.

وكان وفد عماني قد وصل قبل حوالي أسبوعين، وعقد مباحثات متعددة مع جماعة الحوثي، بخصوص تجديد الهدنة والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وتقوم سلطنة عمان بتحركات دبلوماسية مكثفة بمساعدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من أجل العمل على خلق تقارب بين أطراف النزاع اليمني، تمهيدا لحل الأزمة عبر المفاوضات.

وفي بداية أكتوبر الماضي، انتهت الهدنة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، بعد أن استمرت ستة أشهر، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن عرقلة تمديدها.

وإثر تعثر تمديد الهدنة، عاد التصعيد العسكري مجددا بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط مساع دولية وأممية متكررة لوقف إطلاق النار في اليمن التي تشهد حربا منذ نحو ثماني سنوات خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.