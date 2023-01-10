الحوثيون يبدون جديتهم لتحقيق خطوات ملموسة لحل أزمة اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء الثلاثاء، جديتها لتحقيق خطوات ملموسة لحل الأزمة في اليمن.



وقال محمد عبدالسلام، رئيس فريق المفاوضات في الجماعة، عبر بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن "زيارة الوفد العماني اليوم إلى صنعاء، تأتي استكمالا للقاءات الأخيرة بعد نقلنا الكثير من الرسائل".



وأشار إلى أن" هناك أخذ ورد مع الأطراف الأخرى (الحكومة اليمنية والتحالف العربي) ، وسيتم إطلاع القيادة (الحوثية) ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، على وجهات النظر الأخرى".



وشدد عبدالسلام على أن "الزيارات المكثفة بين صنعاء ومسقط تعكس جديتنا في الوصول إلى خطوات ملموسة، والمسألة تعود لمدى جدية الطرف الآخر".



وتابع المسؤول الحوثي "سلطنة عمان تبذل جهودا مشكورة مع الأطراف الدولية لتحقيق السلام في اليمن، مفيدا بأن الصوت الشعبي له تأثير كبير جدا على مجريات الوضع السياسي ومآل المفاوضات، فيما الوضع الإنساني بات يتصدر الملف السياسي والتفاوضي".



وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وصل وفد رسمي من سلطنة عمان إلى صنعاء، لاستكمال المباحثات مع قيادة الحوثيين حول تطورات أزمة اليمن وسبل حلها.



يشار إلى أن سلطنة عمان تجري تحركات دبلوماسية مكثفة بمساعدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من أجل العمل على خلق تقارب بين أطراف النزاع اليمني، تمهيدا لحل الأزمة عبر المفاوضات.



وفي بداية أكتوبر الماضي، انتهت الهدنة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، بعد أن استمرت ستة أشهر، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن عرقلة تمديدها.



وبسبب فشل تمديد الهدنة حتى اليوم، عاد التصعيد العسكري مجددا بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط مساع دولية وأممية متكررة لوقف إطلاق النار في اليمن التي تشهد حربا منذ نحو ثماني سنوات خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.