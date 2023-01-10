أردوغان يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء العراق العلاقات وقضايا إقليمية

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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، هاتفيا.

وخلال الاتصال، أعرب أردوغان عن ثقته بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في جميع المجالات، في الفترة المقبلة، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية.

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده تولي أهمية إلى أمن واستقرار العراق ووحدة أراضيه بقدر ما توليه من أهمية لتركيا.

وأوضح أن إنهاء وجود تنظيم "بي كي كي" على الأراضي العراقية هو ضرورة لمصالح الأمن القومي للعراق أيضا.