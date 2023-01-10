كشف محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد كواليس صفقة انتقال مروان حمدي للنادي الأهلي وكيف تحولت الصفقة من الزمالك للأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وقال مصيلحي فى تصريحات تليفزيونية له مساء اليوم: إن الأهلي حسم صفقة انتقال بعد أن قدم أكبر عرض مالي للإتحاد إضافة إلى أن رغبة اللاعب حسمت كل الأمور.

وأضاف رئيس الاتحاد : إن الزمالك عرض فى شهر سبتمبر الماضي 20 مليون جنيه لضم مروان عطية إضاة إلى 4 لاعبين هم محمد شبانة (انتقال نهائي) ومحمد عبدالعاطي دونجا (بيع نهائي) وسيف فاروق جعفر ( إعارة سنتين) ويوسف أوباما ( إعارة سنة) ولكن بعد أخذ رأى الجهاز الفنى رفض التفريط فى اللاعب مع بداية الموسم.

وانقطعت مفاوضات الزمالك خاصة بعدما ضم عمرو السيسي ودونجا لاعب بيراميدز ودعم خط وسطه. ومع بداية يناير الحالي تلقيت اتصالا من أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وطلب ضم مروان عطية للنادي الأهلي وأبلغته أنني أفضل الحديث مع الكابتن محمود الخطيب.

وأضاف مصيلحي : يوم الأربعاء الماضي وصل الكابتن محمود الخطيب إلى الاسكندرية واستقبلته فى منزلي مع المهندس عدلي القيعى وأمير توفيق حاجة النادي الأهلي للاعب خاصة وأن الفريق مقبل على بطولة كأس العالم للأندية ، فأبلغته أن الزمالك طلب اللاعب من قبل مقابل 20 مليون جنيه و4 لاعبين ، فعرض الكابتن الخطيب عرضا ماليا أكبر و4 لاعبين يختار منهم الاتحاد مايريد لضمه على سبيل الإعارة.

وعقب هذه الجلسة أبلغت الكابتن الخطيب أنني ساأتحدث مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خاصة وأنه وعده بانتقال اللاعب للزمالك.

وأشار رئيس الاتحاد أنه تحدث مع مرتضى منصور وأبلغه بعرض الأهلي وأن الأمور بهذا الشكل ستحسمها رغبة اللاعب ، فأكد أنه أمير مرتضى سيتحدث مع اللاعب وهو لم يحدث.

وفى الساعات التالية تحرك الأهلي سريعا وحصل على رغبة مكتوبة من اللاعب ، ثم قمنا بعرض أسماء اللاعبين المعروضة من الأهلي على الجهاز الفنى للاتحاد فاختار عمار حمدي ومحمد محمود على أن تكون إعارتهم لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لمدة سنة.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بأنه هذا ماحدث فى الصفقة ومايعنيه فى الأول والأخر هي مصلحة نادي الاتحاد التى تحققت بانتقال اللاعب للأهلي وأيضا طبقا لرغبته.