 المبعوث الأمريكي لليمن: الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المبعوث الأمريكي لليمن: الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 9:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 9:45 ص
اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندر كينج، أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، مشيرا إلى عدم وجود حل عسكري لها.

وقال ليندر كينج -وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء- إن الحكومة اليمنية شكلت فريقا للتفاوض، لكن الحوثيين رفضوا الجلوس معه، لافتا إلى أن العملية السياسية الجامعة هي خطوة أولى أساسية لتحقيق السلام.

يذكر أن الولايات المتحدة دعت الحوثيين، في وقت سابق، إلى التعاون مع جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن، مشيرة إلى أن مبعوثها الخاص بدأ جولة جديدة لدعم الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها.

وأضافت أن "وقف إطلاق النار الدائم في اليمن، والتسوية السياسية الشاملة بقيادة يمنية، يعد السبيل الوحيد للمضي قدماً، لإنهاء الصراع وحل الأزمة الإنسانية الرهيبة في اليمن".

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