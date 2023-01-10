مصرع شخص انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بكرداسة

لقي شخص مصرعه، بعدما انهارت عليه رمال حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزل بمنطقة كرداسة في الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شخص انهارت عليه حفرة داخل منزل بمنطقة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الانقاذ البري لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء تنقيب شخص عن الآثار انهارت عليه الرمال، مما تسبب في وفاته، وتمكنت القوات من انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.