النائبة سميرة الجزار: أحذر من سماسرة يستغلون البسطاء باسم الحج

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة والآثار، والخارجية، بشأن «مافيا الاتجار بالحج» وما يتعرض له آلاف المصريين من عمليات نصب وترحيل ومخاطر داخل الأراضي المقدسة.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة حرة» المذاع عبر شاشة «الشمس»، إنها تقدمت بطلب الإحاطة بسبب حالات الوفاة التي وقعت في الموسم الماضي بسبب ذهاب الكثيرين بدون تأشيرات حج نظامية.

وأوضحت أن هناك من سمتهم «سماسرة» كثيرين يعملون على الحج غير النظامي، من بينهم مصريون وسعوديون، لافتة إلى إعلان السعودية عن توقيع غرامة 100 ألف ريال سعودي على من يؤدي المناسك بدون تأشيرة الحج.

وتساءلت: «من يستطيع دفع 100 ألف ريال؟ هؤلاء الحجاج ذاهبون لأن الحج فرض؛ لكن (لمن استطاع إليه سبيلا)؛ وليس أن الكل يبيع كل ما يملك لأداء الحج».

وأوضحت أن التأشيرات تصدر كتأشيرات سياحة وليست حج، لافتة أن الحج غير النظامي يعرض صاحبه لمخاطر كبيرة، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة في ظل عدم توفر الخدمات لغير النظاميين.

وشددت على أن وزارتي السياحة والخارجية من المفترض أن تكون نفذتا الاحتياطات اللازمة هذا العام.

وتابعت: «أهم شيء عندي كرامة المواطن المصري، وألا يهان كرامته، ولا يموت في الصحراء ماشي على رجليه، فالحجاج غير النظاميين كانوا يذهبون من مكة للمناسك إلى عرفات أو منى مشيا مسافات طويلة جدًا، بدون مياه يشربوها».