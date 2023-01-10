تقديم الرعاية الصحية لـ1286 حالة بقافلة جامعة طنطا بمركز المحلة

انطلقت اليوم، قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية دمرو مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية؛ لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء للمرضى بالمجان.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1286 حالة من خلال 15عيادة، حيث تم فحص 68 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و134 في عيادة الاطفال، و163 بالعظام، و123 جلدية، 128باطنة، و78 مسالك بولية، و136 أنف وأذن، و36 جراحة عامة، و65 صدر، و34 نفسية وعصبية، 218 جراحة العيون، 26 قلب وأوعية دموية، 17 النساء، 26 تحاليل، 25 الأسنان.

وتم تحويل 92 حالة بواقع 14 جراحة المخ والأعصاب، 2 أطفال، 14 عظام، 4 جلدية 3، باطنة 8، المسالك البولية، 4 أنف وأذن وحنجرة، 5 جراحة عامة، 5 الصدر، 4 نفسية وعصبية، 24 جراحة العيون، 4 قلب وأوعية دموية، كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ65 مواطنا.

شارك بالقافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.