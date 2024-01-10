مجلس الأمن يصوت الليلة على مشروع قرار يدعو لوقف هجمات الحوثي

يصوت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قرار أمريكي يدعو إلى وقف "فوري" لهجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، أن مجلس الأمن سيصوت الليلة على مشروع القرار الذي يدين هجمات الجماعة، ويطالبها بوقف "فوري" لهجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأفادت بأنه ورد بمشروع القرار أن "ما لا يقل عن عشرين هجوما للحوثيين تعيق التجارة العالمية وتقوض حقوق وحرية الملاحة والسلام والأمن الإقليميين".

وفي وقت سابق اليوم، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أثناء زيارته إلى البحرين من "عواقب" استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وفقا لوكالة الأناضول.

وقال بلينكن للصحفيين: "أوضحنا مع أكثر من 20 دولة أخرى أنه إذا استمر الأمر كما حدث بالأمس، فسيكون هناك عواقب"، وفق ما نشرته شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصافرية بالعاصمة المنامة، الوزير بلينكن الذي يجري "زيارة غير معلنة" للمملكة في إطار جولته الحالية في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

وأعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الأربعاء في بيان تنفيذها مساء الثلاثاء "عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية وطائرات مسيرة استهدفت سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيان" الإسرائيلي.

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وفي 18 ديسمبر 2023، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة مهام بحرية تضم عددا من الدول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.