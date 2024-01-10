قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن السوق المحلية شهدت ارتفاعا كبيرا بمستويات الطلب على شراء الذهب خلال الآونة الأخيرة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى تراوح إجمالي المبيعات بين 1.5 إلى 2 طن من السبائك والجنيهات خلال فترة زمنية قصيرة قبل طرح الشهادات.

ووصف تركيز المصريين على شراء «السبائك- الجنيهات» دون المشغولات؛ بـ «الاختيار الخاطئ»، قائلا: «الوزارة وضعت نفس ضريبة أجرة المشغولات (المصنعية) على السبائك والجنيهات حتى أوزان 100 جرام، إذا كان المشتري يعتقد أن السبائك والجنيهات دون أجرة؛ فهو مخطئ».

ونصح الراغب في الادخار بشراء المشغولات الذهبية، قائلا: «المشغولات أفضل من السبائك؛ لأنها تستخدم (زينة وفي نفس الوقت خزينة)، لا يوجد فرق إطلاقا عند البيع بين الاثنين، رغم أن سياسية اكتناز الأموال في الذهب أو الدولار؛ سياسية خاطئة».

وأوضح أن السبائك والجنيهات الذهبية تتوافر لدى جميع محال الصاغة دون أدنى مشاكل، لا سيما بعد انخفاض الطلب في أعقاب توجه المستثمرين إلى الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع بالبنك الأهلي ومصر.