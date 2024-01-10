قيادي بحماس: فكرة نزع سلاح المقاومة ساذجة

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وصف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، فكرة نزع سلاح المقاومة بالـ"ساذجة".

وقال حمدان، خلال مؤتمر صحفي في بيروت: "فكرة نزع سلاح المقاومة ساذجة ولا تراعي حقائق الأمور، والحديث عن خروج المقاومة ومغادرتها مجرد وهم".

وشدد على أن الوضع في قطاع غزة أفضل مما يظنه الاحتلال وأن تسويق الاحتلال الانتقال للمرحلة الثالثة للحرب هو دعاية كاذبة ومكشوفة.

وأكد حمدان أن أسرى العدو لن يعودوا ما لم يستجب الاحتلال الإسرائيلي لشروط المقاومة، وأولها وقف العدوان.

وقال حمدان "ننتظر من كبيرة منسقي الشئون الإنسانية المعينة حديثا تحركا جادا".

وحول الإدارة الأمريكية، أكد أن إفشالها صدور قرار لوقف العدوان يحطم صورتها الأخلاقية المزعومة.

ودعا حمدان محكمة العدل الدولية لعدم الرضوخ للضغوط التي تسعى لها الإدارة الأمريكية.