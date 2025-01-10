أعرب الفنان يحيى الفخراني، عن سعادته باحتفاء الدولة بالثقافة والفنون خلال النسخة الأولى من «يوم الثقافة»، مؤكدا أن عودة الاحتفاء بالثقافة والفنون؛ «أهم من تكريمه»، خلال الاحتفالية التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء «DMC الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة :«DMC» «أنا بفرح بأي تكريم في مصر أو الدول العربية أو الإفريقية؛ لأننا جميعا بنكمل بعضنا، ولا نتنافس، فجمهورنا هو كل من ينطق باللغة العربية».

وأشاد بعودة الدولة للاحتفاء بالثقافة والفنون، واوصفا الاحتفالية بـ«الجميلة جدًا»، قائلا:« لو أن باريس عاصمة الثقافة والفنون في أوربا؛ فلا يمكن إنكار أن مصر عاصمة الفنون والثقافة في الشرق الأوسط».

وأشاد بالدكتور أحمد فؤاد هنو، قائلا: «وزير الثقافة نشيط، شيء جميل، أول ما بدأت بروفات مسرحية الملك لير، فوجئت بيقولوا لي: (الوزير في الطريق، عايز يحضر البروفة)، تفاءلت بهذا جدًا، ليس بسبب حضوره البروفة؛ لكن لأني حسيت أنه مهتم بالفن».

وأعرب عن أمله في أن تعود مصر عاصمة الفن؛ ليس فقط في الشرق الأوسط؛ بل في العالم أجمع، كما كانت في عصر الفراعنة.

وأوضح أن غيابه عن الموسم الرمضاني هذا العام ؛ يرجع إلى انشغاله بمسرحية «الملك لير» على المسرح القومي، مشيرا إلى أن المسرحية ستعرض فور انتهاء البروفات.