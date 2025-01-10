حبس شاب وطلب ضبط باقي المتهمين في جريمة قتل جزار بزفتى

قررت نيابة زفتى حبس شاب متهم بقتل جزار في العقد الثالث من عمره إثر مشاجرة بين أفراد عائلتين بقرية شرشابة، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، واستخدمت فيها الأسلحة النارية، كما أصدرت النيابة أمرًا بضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين للتحقيق معهم في ملابسات الحادث.

تلقى اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط شاب يدعى "حسام م.ف" قتيلًا خلال مشاجرة بالأسلحة النارية. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم أحمد رمزي، رئيس مباحث القسم، إلى موقع الحادث، حيث فرض طوق أمني للسيطرة على الموقف، ونُقلت جثة الضحية إلى مستشفى السنطة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات وشهادات شهود العيان أن المشاجرة بدأت بخلاف بسيط بين الضحية وعدد من الأشخاص، تطور إلى اشتباك بالأيدي ثم استخدام أسلحة نارية، ما أسفر عن وفاة الضحية في الحال. وألقت الشرطة القبض على أحد المتهمين ويدعى "أ.ع"، فيما لاذ باقي المتهمين بالفرار.

وأمرت النيابة بتشريح جثة الضحية لإعداد تقرير الصفة التشريحية، واستدعاء الشهود لسماع إفاداتهم، كما طالبت المباحث بإجراء التحريات اللازمة للكشف عن كل تفاصيل وملابسات الواقعة، مع الإسراع بضبط المتهمين الهاربين لضمان استكمال التحقيقات وتحقيق العدالة.