ضبط مستودع غاز مخالف وتحرير 38 محضرا للمخابز في حملات تموينية بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أهمية تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى الالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وذكرت عازر فى بيان لها اليوم، أن مديرية التموين بالبحيرة برئاسة محمد رجب هدية، مدير المديرية، وبمتابعة حسام المزين، وكيل المديرية، شنت حملات أسفرت عن عدة مخالفات تم ضبطها في مختلف مناطق المحافظة:

بمركز شبراخيت: ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبز آخر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف، ومحضرين لعدم إعطاء بون صرف الخبز، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين.

كما تمكنت إدارة تموين إيتاي البارود من ضبط مستودع لتصرفه في 40 أسطوانة غاز منزلية وبيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط 12 مخبزًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبزين لعدم الإعلان عن الأسعار، وآخرين لعدم وجود سجل زيارات.

وبمركز رشيد: ضبط 8 مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبز لعدم نظافة أدوات العجين، وآخر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وبمدينة النوبارية: ضبط مخبزين لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين.