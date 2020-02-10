عريقات: سحب مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن حول خطة ترامب عار عن الصحة

نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ما يروج حول سحب مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن حول خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام.

وقال «عريقات» إن «ما يروج حول سحب مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن عار عن الصحة»، في إشارة لما تداولته وسائل الإعلام نقلًا عن مصادر دبلوماسية.

وأضاف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن «المشروع موزع ولا زال قيد التداول»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء قبل الماضي، تفاصيل ما أسماه بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.