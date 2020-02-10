 أوسكار 2020.. «The Neighbors Window» يحصد جائزة أفضل فيلم قصير - بوابة الشروق
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أوسكار 2020.. «The Neighbors Window» يحصد جائزة أفضل فيلم قصير


نشر فى : الإثنين 10 فبراير 2020 - 3:53 ص | آخر تحديث : الإثنين 10 فبراير 2020 - 4:30 ص

حصد «The Neighbors’ Window» جائزة أوسكار أفضل فيلم قصير لعام 2020.

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2020 بدورته ال 92.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.

تنافس على الجائزة


Brotherhood
Nefta Football Club
Saria
A Sister
The Neighbors’ Window


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